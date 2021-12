Stand: 26.12.2021 13:11 Uhr Inseln: Fähren stellen sich auf Reisewelle vor Silvester ein

Trotz der geltenden 2G- und 2G-Plus-Regelungen für Beherbergungen wollen auch in diesem Jahr viele Touristen Silvester auf den Ostfriesischen Inseln verbringen. Die Fährgesellschaften planen deshalb in den kommenden Tagen mehr Verbindungen ein. Im Fährverkehr von Norddeich (Landkreis Aurich) zur Insel Norderney hatte die Reederei Norden-Frisia an diesem Sonntag mit 16 Verbindungen doppelt so viele Abfahrten wie regulär geplant. Auch am Montag und Dienstag will die Reederei zusätzliche Fähren einsetzen. Manche Verbindungen seien dennoch bereits ausgelastet, hieß es. Die Reederei rät Urlaubern deshalb, ihre Verbindung möglichst früh zu buchen.

Zusätzliche Fahrten von Bensersiel nach Langeoog

Auch zu anderen Inseln gibt es zusätzliche Fährverbindungen. Die Insel Langeoog kündigte bis Donnerstag zusätzliche Fahrten ab Bensersiel an. Wer nach Baltrum reisen will, soll nach Angaben der Reederei Baltrum-Linie in den kommenden Tagen die späten Nachmittags- und Abendfähren ab dem Hafen Neßmersiel nehmen. Im Fährverkehr zur Insel Wangerooge ist vorübergehend auch die "MS Baltrum I" im Einsatz. Sie ersetzt die Wangerooger Fähre "MS Harlingerland", die gerade in der Werft ist. Die Deutsche Bahn betreibt den Fährverkehr von und nach Wangerooge. Insgesamt sind die Ostfriesischen Inseln nach Angaben des Geschäftsführers der Marketinggesellschaft zurzeit gut gebucht.

