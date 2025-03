Inselbürgermeister gesucht: Wangerooge geht ungewöhnlichen Weg Stand: 29.03.2025 12:45 Uhr Auf Wangerooge wird ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gesucht - per Stellenanzeige. Auf der Nordseeinsel mangelt es an Bewerbern. Die Suche per Annonce hat schon einmal funktioniert.

Hinter der ungewöhnlichen Idee stehen drei Parteien aus dem Wangerooger Inselrat. CDU, SPD und Grüne schalteten die Stellenanzeige unter anderem in einer Lokalzeitung an der Küste. Sie begründen den Schritt mit dem Fachkräftemangel in der Gemeindeverwaltung. "Neue Mitarbeiter mit Fachqualifikation im Verwaltungswesen für eine Insel zu finden, wenn dies nicht einmal am Festland gelingt, scheint dann schier unmöglich", hieß es. Zudem fehle es auf Wangerooge (Landkreis Friesland) schon jetzt an Fachpersonal in der Verwaltung, um selbst neue Mitarbeitende ausbilden zu dürfen.

Das wird von Bewerbern gefordert

Wer den Job übernehmen will, sollte ein Hochschulstudium absolviert haben und sich im Verwaltungsdienst auskennen, heißt es in der Anzeige. Es gehe um die "verantwortliche Leitung der Gemeindeverwaltung, die Unterstützung bei Finanzen, Ordnungsamt und Personalwesen". Die Bewerber sollten ihren künftigen Hauptwohnsitz und Lebensmittelpunkt auf der Insel haben. Gewählt werden soll der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin im August - für eine Amtszeit von acht Jahren.

Weitere Informationen Wangerooge braucht neuen Bürgermeister - Marcel Fangohr hört auf Der Rathaus-Chef hat auf ein Abwahlverfahren verzichtet. Damit ist er ab sofort nicht mehr Bürgermeister. mehr

Suche per Anzeige war schon einmal erfolgreich

Schon der bisherige Bürgermeister Marcel Fangohr war über diesen Weg gefunden worden. Fangohr trat aber nach einem Streit mit dem Gemeinderat im Herbst 2023 zurück. Seitdem ist das Amt unbesetzt und die Verwaltung wurde übergangsweise von Kurdirektorin und allgemeiner Vertreterin des Bürgermeisters Rieka Beewen geführt. Die zwischenzeitliche Idee, sich einer Gemeinde auf dem Festland anzuschließen, wurde verworfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.03.2025 | 12:00 Uhr