Stand: 08.10.2022 12:55 Uhr Insel-Schule auf Juist fehlen Lehrer - Unterricht teils online

An der Juister Inselschule herrscht seit Monaten akuter Lehrermangel. Nach Angaben der Elternvertreter fehlen acht Kräfte. Die Möglichkeit, einen Realschulabschluss zu erreichen, um damit eine weiterführende Schule auf dem Festland zu besuchen, sei akut gefährdet, hieß es. Schüler der Klassen 6 bis 10 werden derzeit bereits in einzelnen Fächern per Internet von Festlands-Lehrerinnen und -Lehrern unterrichtet. Die Schule bemühe sich bereits seit einem Jahr um neue Lehrer, finde aber keine, so der Elternrat. Die Inselschule hat derzeit 70 Schüler in den Klassen 1 bis 10.

