Insel-Hopping: Walross besucht nach Baltrum nun Spiekeroog Stand: 10.09.2021 11:12 Uhr Die Insel Spiekeroog hat einen äußerst seltenen Gast: Am Freitagmorgen ist ein Walross gesehen worden. Am Dienstag hatte das Tier Rast auf Baltrum gemacht.

Ein Zeuge fotografierte das Walross am Freitagmorgen schlafend im Hafen von Spiekeroog. Zuerst war das Tier vor drei Tagen an der Westspitze von Baltrum im Wattenmeer gesichtet worden. Nach Angaben der Seehund-Aufzuchtstation wurde seit 1998 kein Walross mehr in der südlichen Nordsee gesehen, die Tiere sind normalerweise in der Arktis beheimatet.

Walross ruht sich auf Baltrum aus

"Ich habe es erst gar nicht geglaubt, als mich ein Baltrumer darauf aufmerksam gemacht hat", sagte Dünen- und Vogelwart Heinz Ideus nach der Sichtung des Tiers auf Baltrum. Das Walross lag demnach am Dienstagmorgen auf einer Buhne - einer Küstenschutzanlage. Ideus sorgte nach eigenen Angaben dafür, dass dem Tier niemand zu nahe kam und es in Ruhe gelassen wurde.

Zuletzt in Dänemark gesehen

Die Seehundaufzuchtstation in Norddeich kontaktierte europäische Kolleginnen und Kollegen und fand heraus, dass man das Walross offenbar zuletzt in Dänemark gesehen hatte. Im März war an der walisischen sowie an der irischen Westküste jeweils ein Walross entdeckt worden - Experten gingen davon aus, dass es sich um dasselbe Tier handelte. Womöglich sei es auf einer Eisscholle angeschwemmt worden.

Walrosse werden bis zu 3,50 Meter lang und 1.000 Kilogramm schwer und gelten als gefährdete Art.

