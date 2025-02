Stand: 10.02.2025 14:37 Uhr In Regionalzug nach Bremen: Mann soll drei Frauen belästigt haben

Bundespolizisten haben am Sonntag im Bremer Hauptbahnhof einen 19-Jährigen festgenommen, der in einem Regionalzug mehrere junge Frauen belästigt haben soll. Zeugenaussagen zufolge hatte sich der Mann neben eine 22-Jährige gesetzt, seinen Kopf gegen ihre Schulter gelegt und ihren Oberschenkel gestreichelt, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Dann soll er mit der Hand zu ihrem Intimbereich gewandert sein. Die Frau forderte den 19-Jährigen auf, das zu unterlassen. Daraufhin soll er einer 19-Jährigen an das Gesäß gefasst haben. Zwei Wagen weiter wurde eine Zugbegleiterin auf den Mann aufmerksam. Dort soll er eine 15-Jährige bedrängt haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung in drei Fällen. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 162 997 777 zu melden oder an bpoli.bremen@polizei.bund.de zu schreiben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover