In Oldenburg fallen heute alle Busse aus - auch für Schüler

Stand: 05.10.2022 07:32 Uhr

In Oldenburg fallen am Mittwoch alle Buslinien der Verkehr und Wasser GmbH (VWG) aus. Betroffen ist der gesamte Linienverkehr in der Stadt sowie die Regionalverbindungen. Grund ist ein Warnstreik.