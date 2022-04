Stand: 01.04.2022 07:25 Uhr In Oldenburg brennt eine Lagerhalle mit Reifen

In Oldenburg ist am Freitagmorgen eine Reifenlagerhalle im Bereich der Wilhelmshavener Heerstraße in Brand geraten. Wegen der brennenden Reifen gebe es eine starke Rauchentwicklung, sagte ein Polizeisprecher. Anwohner im gesamten Stadtgebiet werden deshalb gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.04.2022 | 07:30 Uhr