Stand: 04.05.2023 10:37 Uhr In Lohne brennt ein Schweinestall ab - 200 Tiere sterben

Beim Brand eines Schweinestalls in Lohne (Landkreis Vechta) sind rund 200 Schweine verendet. Das Feuer hatte am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst, rund 200 Feuerwehrleute rückten aus. Alarmiert wurden auch Mitarbeiter des Veterinäramtes im Landkreis. Bei dem Brand starben 200 der 300 in dem Stall untergebrachten Tiere. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

