In Ganderkesee steht ein Stall mit Strohlager in Flammen

Bei dem Brand eines Putenstalls in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg ist nach Angaben der Polizei wahrscheinlich ein Millionenschaden entstanden. Demnach brannte am Morgen ein Strohlager, die Flammen breiteten sich schnell aus. Rund 120 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und verhinderten das Übergreifen des Feuers auf angrenzende Stallgebäude. Um im Innern des rund 1.000 Quadratmeter großen Gebäudes zu löschen, wurde ein Löschroboter angefordert. Tiere waren nicht in dem brennenden Stall. Nach einer ersten Einschätzung geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt an einer sogenannten Gaskanone das Feuer verursacht hat. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuerwehr bis in den Nachmittag mit Löscharbeiten beschäftigt ist. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

