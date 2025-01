Stand: 22.01.2025 08:58 Uhr In Emden entdeckte Leiche als vermissten Rentner identifiziert

Eine Mitte Januar von Jägern in Emden entdeckte Leiche ist identifiziert. Wie die Staatsanwaltschaft Aurich mitteilte, handelt es sich um einen 81-jährigen dementen Mann aus Emden. Der Senior wurde seit Juni vermisst. Die Leiche lag nach Einschätzung der Polizei offenbar schon länger am Feld im Uphuser Hammrich. Eine Obduktion habe zunächst keinen Aufschluss über die Identität gegeben. Nach Informationen des NDR Niedersachsen konnte die Leiche letztlich anhand einer Seriennummer an einer Hüftprothese identifiziert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.01.2025 | 06:30 Uhr