Stand: 30.07.2023 12:24 Uhr In Drachenschnur verheddert: Feuerwehr rettet Reiher aus Baum

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Osterholz-Scharmbeck einen Reiher aus rund zehn Metern Höhe von einem Baum gerettet. Nachdem sich ein Trupp mit einem Drehleiterkorb am Samstagabend dem erschöpften Vogel näherte, stellte sich heraus, dass "eine Drachenschnur dem Tier zum Verhängnis geworden war", wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach hatte sich die Schnur um die Füße und einen Flügel des Vogels gewickelt. Die Einsatzkräfte entfernten die Schnur und legten den Vogel in eine Decke, um ihn wieder sicher auf den Boden zu bringen. Dort wurde das Tier von der restlichen Drachenschnur befreit. Danach nahmen die Mitarbeiter eines Tierparks den sichtlich erschöpften Reiher zur Betreuung in ihre Obhut.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere