Stand: 20.04.2021 09:05 Uhr In Delmenhorst gilt ab heute wieder eine Ausgangssperre

Delmenhorst verhängt wegen gestiegener Inzidenzwerte eine Ausgangssperre. Von heute an dürfen Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen zwischen 21 und 5 Uhr nur aus einem triftigen Grund verlassen. Die Maßnahme endet nach Angaben der Stadt am 3. Mai. Als Begründung führt die Verwaltung, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert seit mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen bei mehr als 150 liegt. Ausgangssperren gibt es ebenfalls in den Landkreisen Vechta und Gifhorn sowie in der Stadt Salzgitter.

