Stand: 16.06.2021 17:25 Uhr Impfzentrum in Friesland bietet kurzfristig 600 Impfdosen an

Der Landkreis Friesland bietet kurzfristig rund 600 Corona-Impfungen mit dem Vakzin Biontech an. Bis heute, 18.30 Uhr, sollen sich Menschen aus Friesland, die aktuell noch keinen Impftermin für eine Erstimpfung erhalten haben, auf den Weg ins Impfzentrum des Landkreises Friesland in Roffhausen machen. Diese sollen ihren Personalausweis und ihren Impfausweis mitbringen. Grund für die kurzfristige Einladung sei ein Fehler in der Lieferung des Vakzins: Auf dem Lieferweg sei die Kühlkette unterbrochen worden. Insgesamt umfasste diese 1.200 Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer, von denen die Hälfte nicht aktuell verplant war. Die Lieferung habe das Impfzentrum gerade erst erreicht, teilte der Landkreis am Mittwochnachmittag mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.06.2021 | 18:00 Uhr