Stand: 28.01.2021 11:36 Uhr Impfzentrum Verden bleibt verwaist

Es ist weiter nichts los im Impfzentrum am Verdener Kreishaus. Der Grund dafür ist, dass immer noch nicht genug Impfstoff in den Landkreis geliefert werde, sagt Kreissprecher Ulf Neumann. Das werde sich auch mit der nächsten Lieferung von Impfstoff am 5. Februar nicht ändern. Denn diese nächsten 1.170 Dosen würden noch gebraucht, um die noch nicht geimpften Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu immunisieren. Danach soll am 22. Februar wieder Impfstoff nach Verden geliefert werden. Dieser könnte dann zumindest teilweise an das Impfzentrum gehen, so der Kreissprecher. Alle Impftermine werden aber weiterhin nur über die zentrale Rufnummer der Landesregierung vergeben.

