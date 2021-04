Stand: 16.04.2021 17:23 Uhr Impfzentrum Hesel verimpft acht Tage AstraZeneca

Im Impfzentrum in Hesel im Landkreis Leer wird in den kommenden acht Tagen nur Impfstoff von AstraZeneca verimpft. Das gilt von Sonnabend bis zum 25. April, wie der Landkreis mitteilte. Da zuletzt vermehrt Termine für Impfungen mit AstraZeneca nicht wahrgenommen wurden, bittet der Landkreis Impfberechtigte, frühzeitig eine Stornierung beim Impfportal des Landes zu melden. Nur so könnten andere Impfwillige nachrücken. Im Landkreis Stade soll AstraZeneca in einer Sonderimpfaktion am 24. und 25. April verimpft werden.

16.04.2021