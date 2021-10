Impfzentrum Friesland: Abrechnung Fall für den Staatsanwalt Stand: 04.10.2021 15:31 Uhr Die Vorwürfe gegen das Deutsche Rote Kreuz Jeverland wiegen schwer. Der Betreiber des Impfzentrums Friesland soll die vom Land bezahlten Tariflöhne nicht an die Beschäftigten weitergegeben haben.

Nun meldet sich der Bund der Steuerzahler (BdSt) in dieser Frage zu Wort. "Und wieder einmal hat ein Verband unter dem Deckmantel der Wohlfahrt Kasse gemacht, sagte Verbands-Präsident Bernhard Zentgraf dem NDR in Niedersachsen. Er hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, um die Abrechnungspraxis zu überprüfen "Es erschüttert mich, weil es ja eher zufällig bekannt geworden ist. Wenn wir die Sache mit der Kochsalzlösung und den Impfdosen da in Friesland nicht gehabt hätten, wäre die Sache wahrscheinlich nie ans Tageslicht gekommen", so Zentgraf. Es sei eine "hohe Dunkelziffer mit der Abrechnung in Impfzentren in Deutschland zu vermuten".

Landkreis schließt Vertrag ab, Land erstattet Kosten

Beschäftigte sollen nur rund ein Drittel von dem erhalten haben, was vereinbart war. Der DRK Kreisverband Jeverland soll so mehr als 50.000 Euro Plus gemacht haben - pro Monat. Laut Zentgraf liege das Problem darin, dass der Landkreis den Vertrag mit den Betreibern des Impfzentrums in Schortens abgeschlossen habe. Die Kosten habe der Landkreis allerdings vom Land erstattet bekommen, Verträge seien nicht überprüft worden. Das Land Niedersachsen hat den Landkreisen monatlich 90 Prozent der Kosten der Einrichtungen als Abschlag gezahlt, sagte eine Sprecherin. Nach einer Prüfung wurden die Restbeträge erstattet.

Steuerzahlerbund fordert mehr Kontrollen

Die Staatsanwaltschaft will sich bislang nicht zu dem Thema äußern, das DRK Jeverland ebenfalls nicht. Der Präsident des Steuerzahlerbundes fordert mehr und bessere Kontrollen. "Es muss genauer hingeschaut werden, auch bei den Wohlfahrtsverbänden. Der Landkreis Friesland hätte sich vertraglich zusichern lassen müssen, dass das DRK seinen Mitarbeitern Tariflohn zahlt", so Zentgraf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.10.2021 | 15:00 Uhr