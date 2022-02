Stand: 03.02.2022 16:38 Uhr "Impfen aus Nächstenliebe": Corona-Banner in Verden zerstört

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag das Banner "Impfen aus Nächstenliebe" an der St. Johanniskirche in Verden zerstört. Sie zerschnitten das lila-farbene Transparent, das für die Corona-Schutzimpfung wirbt. Pastor Markus Stenzel zeigte die Tat bei der Polizei an und wertete sie als weitere Stufe der Eskalation im Streit um das Thema Impfen. Die Aktion "Impfen aus Nächstenliebe" des Kirchenkreises Verden will dazu aufrufen, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Im Kirchenkreis Verden beteiligten sich an der Aktion 17 Gemeinden und Einrichtungen. Superintendent Fulko Steinhausen bot angesichts des zerstörten Banners all denen ein Gespräch an, die mit der Aktion unzufrieden sind.

VIDEO: Corona kompakt: Impfen aus Nächstenliebe in Verden (1 Min)

