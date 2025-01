Immer noch die Ausnahme: Zwei Schwestern übernehmen den Hof Stand: 12.01.2025 10:08 Uhr Marike und Laura Allers sind 22 und 24 Jahre alt und wollen den Hof ihres Vaters im Landkreis Cuxhaven übernehmen. Sie lieben ihre Arbeit - an weiblichen Vorbildern fehlt es ihnen aber.

von Catherine Grim

"Man sieht auf Social Media immer mehr Frauen, die einen Betrieb leiten und das erklären. Das motiviert mich. Aber bei uns hier im Dorf oder in der Nähe, da kenne ich nur männliche Betriebsleiter", sagt Marike Allers, während sie im Stall nach den wenige Monate alten Kälbern schaut. Die 22-Jährige hat eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und die Fachschule Agrarwissenschaft hinter sich. Genau wie ihre 24-jährige Schwester Laura. Jetzt machen die beiden ihren Meister - um einmal zusammen den Betrieb ihrer Eltern zu übernehmen.

Nur jeder zehnte Betrieb wird von Frauen geleitet

Damit sind die beiden eine große Ausnahme. Nur rund jeder zehnte landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland wird von Frauen geleitet. Wenn es um die familiäre Hofnachfolge geht, übergeben Landwirte ihre Betriebe deutlich öfter an Söhne als an Töchter. Verschiedene Studien legen nahe, dass Töchter oft nur dann Höfe übernehmen, wenn es keinen männlichen Nachfolger gibt.

Eltern drängten sie nicht

Auch die Allers-Schwestern haben keine Brüder. Ihre Eltern haben sie aber nie dazu gedrängt, selbst Landwirtinnen zu werden, sagt Vater Hauke Allers. "Irgendwann kamen die beiden auf uns zu und sagten: 'Papa, zeig uns mal Treckerfahren und das Melken.' Und dann hat das seinen Lauf genommen." Hauke Allers freut sich sehr darüber, dass seine Töchter den Hof dann in vierter Generationen führen wollen.

Nach Schicksalsschlag müssen sie früh Verantwortung übernehmen

Wegen einer plötzlichen und schweren Krankheit des Vaters im Frühjahr 2023 mussten die beiden Schwestern früher Verantwortung übernehmen, als sie geplant hatten. 80 Milchkühe, 120 Mastrinder, 50 Kälber und 78 Hektar Ackerland mussten versorgt und bestellt werden. "Plötzlich standen wir beide alleine da, frisch vom Lehrhof, und mussten Verantwortung übernehmen. Vorher hatte das immer Papa gemacht oder eben der Lehrchef", erzählt Laura Allers von dieser schweren Zeit. "Aber man wächst mit seinen Aufgaben."

Der Vater macht die Büroarbeit

Sie haben es geschafft, mittlerweile ist Hauke Allers wieder dabei und kümmert sich um die Büroarbeit. Die Arbeit auf dem Hof selbst machen Marike und Laura alleine - Marike liebt das Melken, Laura die Arbeit mit den Landmaschinen. Warum Frauen nur selten einen Hof übernehmen? "Ich könnte mir vorstellen, dass viele Angst haben vor der schweren körperlichen Arbeit", sagt Laura. "Aber das ist nicht mehr so viel. Die Maschinen sind für uns eine große Entlastung."

Hof in die Zukunft führen

Ob sie den Hof verändern wollen, wenn sie ihn übernehmen? Sie wissen es noch nicht genau. Eines aber ist klar, sagt Laura: "Wir wollen auf keinen Fall größer werden, das geht an diesem Standort gar nicht. Wir können höchstens die Leistung verbessern und das Tierwohl." Bislang sind sie aber ganz zufrieden, so, wie es läuft.

