Immer mehr Bodycams bei der Polizei im Nordwesten

Die Polizei setzt in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland ab sofort Körperkameras ein, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die ersten sogenannten Bodycams seien bereits auf die Dienststellen verteilt und die Beamten geschult worden, teilte die Polizei mit. Sie verspreche sich dadurch mehr Schutz für die Beamten im Einsatz. Außerdem könne die Kamera deeskalierend wirken. "Es ist nicht hinnehmbar, dass Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aktiv angegriffen oder an der Ausübung ihrer Pflicht gehindert werden", sagte Markus Wallenhorst, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Die kameraführenden Beamtinnen und Beamten trugen grundsätzlich den Schriftzug "Videoaufzeichnung" an der Uniform. Aufnahmen würden für 28 Tage gespeichert und dann gelöscht. Auch andere Polizeidienststellen im Nordwesten nutzen bereits die Bodycams, unter anderem in Norden, Oldenburg, Verden und Osterholz.

