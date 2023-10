Stand: 31.10.2023 09:39 Uhr Im Zaun verfangen: Polizisten retten Mäusebussard in Not

Tierischer Einsatz für die Polizei am Montag in Bremerhaven: Wie die Beamten mitteilten, hatte sich ein Mäusebussard offenbar in einem Zaun verfangen. Ein 66-jähriger Mann entdeckte das hilflose Tier und verständigte die Polizei. Diese konnte den Greifvogel nach eigenen Angaben befreien. Er wurde jedoch nicht wieder in die Freiheit entlassen. Den Angaben zufolge hatte sich der Bussard eine Wunde im Bereich des Flügels zugezogen. Ein Falkner aus dem Bremerhavener Umland kümmere sich nun um den Vogel, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere