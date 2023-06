Stand: 30.06.2023 17:08 Uhr Im Watt entdeckte Leiche: Identität ist geklärt

Die Identität einer im Watt zwischen Cuxhaven und Neuwerk gefundenen Toten ist geklärt: Es handelt sich um eine 53 Jahre alte Frau aus Braunschweig, die seit Mitte Mai vermisst wurde, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte. Das habe die Obduktion der Leiche bestätigt. Die Frau war demnach während einer Wattwagenfahrt zur Insel Neuwerk verschwunden. Am Montag wurde der Polizei anonym ein Leichenfund auf der Sandbank "Hoher Knechtsand" an der Außenweser gemeldet. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht, so die Behörde weiter.

