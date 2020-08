Stand: 13.08.2020 10:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Im Nordwesten fehlen Apotheker

Die Apotheken im Nordwesten von Niedersachsen beklagen einen Mangel an Apothekern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Rund jede dritte Filiale sei betroffen, sagte der Vorsitzende des Apothekerverbandes Niedersachsen, Behrend Groeneveld aus Norden (Landkreis Aurich). Vor allem im ländlichen Raum mangele es an Apothekern, beispielsweise in Ostfriesland, Südoldenburg und im Ammerland. Die Lage könnte sich verbessern, wenn das geplante Gesetz zur Stärkung der Apotheken kommt, sagte Groeneveld. Es stelle den Fachkräften eine bessere Bezahlung in Aussicht.

