Stand: 15.09.2021 07:23 Uhr Im Landkreis Friesland brennen 500 Strohballen

In Bockhorn im Landkreis Friesland sind am Dienstagabend rund 500 Strohballen in Brand geraten. Laut Polizei waren Feuerwehren aus Bockhorn, Grabstede und Varel bis in den Mittwochmorgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Gefahren für Gebäude gebe es nicht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.09.2021 | 06:30 Uhr