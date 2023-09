Stand: 19.09.2023 08:40 Uhr Illegales Autorennen in Innenstadt von Oldenburg: Zeugen gesucht

Die Polizei in Oldenburg ermittelt nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen am Innenstadtring. Mehrere Zeugen hatten das Rennen zwischen einem BMW und einem Mercedes am Sonntagabend gemeldet. Die Autos sollen gegen 21.50 Uhr auf dem Theaterwall in Richtung Julius-Mosen-Platz viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Sie hätten andere Autos überholt und dabei teilweise die Busspur genutzt. Vor einer roten Ampel sei der BMW ins Schlingern geraten und habe sich gedreht, teilte die Polizei mit. Schäden habe es keine gegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

