Stand: 31.08.2024 15:45 Uhr Illegales Autorennen durch Verden, Bremen und über die A27

Zu einem illegalen Autorennen ist es am Freitagnachmittag in Verden, Bremen und auf der A27 Richtung Hannover gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen daran zwei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein: ein schwarzer Mercedes mit einem Kennzeichen aus Hannover sowie ein grauer VW Golf mit Kennzeichen aus Euskirchen (EU). Mindestens eines der beiden Fahrzeuge soll demnach an einem Verkehrsunfall in Bremen beteiligt gewesen sein. Auch auf der A27 sollen die beiden Autos ein Rennen gefahren sein, teilweise auf dem Standstreifen. Im Verdener Stadtgebiet seien ebenfalls Meldungen über die beiden rasenden Fahrzeuge eingegangen. Dort konnte die Polizei am Abend nach eigenen Angaben den schwarzen Mercedes mit erheblichen Unfallschäden sicherstellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04231) 80 60 zu melden.

