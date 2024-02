Stand: 29.02.2024 12:40 Uhr Illegales Autorennen? 23-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Nach einem Autounfall in Schwanewede (Landkreis Osterholz) schließt die Polizei ein illegales Autorennen nicht aus. Ein 23-Jähriger war in der Nacht zu Donnerstag auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen mehrere Mülltonnen, ein geparktes Auto sowie eine Straßenlaterne geprallt. Er wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, ob möglicherweise ein zweites Fahrzeug beteiligt war. Die Straße verlaufe in dem Unfallbereich sehr gerade und es gebe bereits einen weiteren Fall, bei dem es sich möglicherweise um ein illegales Autorennen handeln könnte, so eine Sprecherin. Laut Polizeiangaben war das Unfallfahrzeug nicht zugelassen. Möglicherweise sei der 23-Jährige zudem zu schnell unterwegs gewesen. Die Ortsdurchfahrt von Schwanewede war wegen der Unfallaufnahme bis in den Vormittag gesperrt, Busse wurden umgeleitet. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Beamten schätzten den Schaden auf 20.000 Euro.

