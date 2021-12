Stand: 27.12.2021 15:55 Uhr Illegale Party in Disco: Betreiber droht Klage

Trotz Weihnachtsruhe haben in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag zahlreiche Menschen in einer Diskothek in Wilhelmshaven gefeiert. Etwa 150 Teilnehmer hätten dabei nicht einmal eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, teilte die Polizei mit. Der Betreiber der Diskothek habe nach polizeilicher Anordnung den Betrieb eingestellt. Die Stadt Wilhelmshaven kündigte am Montag an, den Vorfall zu prüfen. Mit dem Betreiber habe es keinerlei entsprechende Vereinbarung gegeben, teilte ein Sprecher mit. Die Stadt behalte sich rechtliche Schritte vor. Seit Heiligabend müssen Clubs und Diskotheken in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie landesweit geschlossen sein - dies ist zunächst bis zum 15. Januar der Fall.

