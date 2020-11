Stand: 26.11.2020 09:26 Uhr Illegale Beschäftigung? Razzien in Cloppenburg und Oldenburg

Bei einer Razzia mit bundesweit 100 Beamten haben Polizei und Zoll am Mittwoch auch zwei Objekte in Cloppenburg und ein drittes bei Oldenburg durchsucht. Das hat ein Sprecher der Bundespolizei bestätigt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Niedersachsen bildete bei den Razzien einen Schwerpunkt. Insgesamt wurden hier sechs Objekte durchsucht. Bei einer Durchsuchung wurden 25.000 Euro Bargeld sichergestellt. Bei der Razzia ging es um den Verdacht auf illegale Beschäftigung in der häuslichen Pflege.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.11.2020 | 08:00 Uhr