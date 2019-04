Stand: 29.04.2019 11:52 Uhr

IS-Rückkehrerin aus Lohne verweigert die Aussage

Vor dem Oberlandesgericht München ist der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin aus Lohne (Landkreis Vechta) fortgesetzt worden. Die Angeklagte ließ durch ihren Anwalt mitteilen, dass sie sich nicht zu den Vorwürfen äußern wolle. "Sie wird sich schweigend verteidigen", so ihr Verteidiger.

Ließ die Angeklagte eine Fünfjährige verdursten?

Die Bundesanwaltschaft wirft der 27-Jährigen vor, im Irak Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) gewesen zu sein. Sie soll unter anderem ein fünfjähriges jesidisches Mädchen verdurstet haben lassen, das sie und ihr Ehemann auf dem Sklavenmarkt gekauft hatten. Die Vorwürfe der Anklage lauten Mord durch Unterlassen, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Kriegsverbrechen. Wenn sich die Vorwürfe gegen sie beweisen lassen, könnte sie zusätzlich noch wegen Menschenhandels sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt werden.

Mutter von getötetem Mädchen als Nebenklägerin

Der Prozess war vor rund drei Wochen direkt nach Verlesen der Anklage unterbrochen worden, weil die Mutter des gestorbenen Mädchens kurzfristig ausfindig gemacht und vernommen werden konnte. Die Frau wurde in dem Verfahren als Nebenklägerin zugelassen. Vertreten wird sie unter anderem von der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, der Frau von Hollywood-Star George Clooney.

Verdeckte Ermittlungen führen zum Erfolg

Der Prozess in München ist der erste gegen eine IS-Anhängerin nach ihrer Heimkehr nach Deutschland. Die Angeklagte war im Juni 2018 in Bayern festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen war auch die Wohnung der 27-Jährigen in Lohne durchsucht worden. Die Angeklagte soll einem verdeckten Ermittler in einem verwanzten Auto von der Tat berichtet haben. Auf diesen Aussagen beruhte die Anklage bislang.

