IG Metall verhandelt mit Airbus über geplanten Konzernumbau Stand: 01.09.2021 09:28 Uhr Die Gewerkschaft fordert vom Flugzeugbauer einen Sozialtarifvertrag für die Mitarbeitenden von Airbus und Aerotec. IG Metall und Betriebsräte wollen eine Beschäftigungsgarantie für Norddeutschland.

Betroffen sind demnach knapp 13.000 Beschäftigte von Airbus Operations an den Standorten in Hamburg, Bremen und Stade sowie bei Premium Aerotec in Nordenham und Varel und Augsburg in Bayern. "Die Airbus-Geschäftsführung muss sich jetzt entscheiden: Entweder versucht sie, ihre Pläne um jeden Preis durchzusetzen oder sie gestaltet gemeinsam mit den Beschäftigten die Zukunft", sagte der IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Daniel Friedrich der Deutschen Presse-Agentur. "Wir setzen auf eine Lösung am Verhandlungstisch, bereiten uns aber auch auf einen Konflikt mit Warnstreiks vor."

Videos 44 Min Hart gelandet: Airbus in der Krise Airbus will an die Spitze der Luft- und Raumfahrtindustrie. Doch dann kam Corona. (30.04.2021) 44 Min

IG Metall will zwölf Jahre Laufzeit

Sollte es doch zu einem Stellenabbau kommen, verlangt die IG Metall eine Abfindung von drei Bruttogehältern je Jahr der Betriebszugehörigkeit, mindestens jedoch 25.000 Euro für jeden Beschäftigten. Desweiteren sollen eine Härtefallregelung sowie zweijährige Qualifizierungsmaßnahmen vereinbart werden. Da die Umbaupläne aus Sicht der Gewerkschafter langfristige Folgen haben dürften, verlangt sie eine Laufzeit von zwölf Jahren.

Airbus sucht Partner für Kooperation

Im April hatte der französische Airbus-Chef Guillaume Faury angekündigt, dass Anfang 2022 Teile von Airbus Operations und ein Großteil von Premium Aerotec in einer neuen Tochter aufgehen, die sich um die Montage etwa von großen Rumpfteilen kümmert. Eine weitere neue Einheit soll sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentrieren. Dafür strebt Airbus die Verbindung mit einem "starken, externen Partner" an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.09.2021 | 07:30 Uhr