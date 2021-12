Stand: 02.12.2021 07:45 Uhr IG Metall ruft zu Warnstreiks in allen Airbus-Werken auf

Die IG Metall ruft heute beim Flugzeugbauer Airbus zu ganztägigen Warnstreiks auf. Zunächst haben die Beschäftigten an den Standorten der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Varel und Nordenham sowie in Augsburg die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist der geplante Konzernumbau. Die IG Metall befürchtet, dass zahlreiche Stellen wegfallen. In Varel und Augsburg droht der Verkauf an einen Investor. 750 Arbeitsplätze sind an beiden Standorten bedroht. Airbus-Chef Guillaume Faury kritisierte die Warnstreiks als respektlos und unangemessen.

