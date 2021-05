IG Metall ruft zu Solidaritäts-Demo für ZF-Belegschaft auf Stand: 14.05.2021 02:00 Uhr Die Unsicherheit unter den Beschäftigten von ZF ist groß. In den Werken am Dümmer droht Personalabbau, der Standort Diepholz könnte verkauft werden. Betriebsrat und IG Metall rufen zum Protest auf.

Neben den Beschäftigten des Automobilzulieferers an den Standorten Damme, Dielingen, Diepholz, Lemförde und Wagenfeld sollen sich heute Nachmittag auch Unterstützerinnen und Unterstützer versammeln: In Diepholz ist eine Solidaritätskundgebung geplant. Neben anderen hat sich dazu nach Angaben der Industriegewerkschaft (IG) Metall Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) angekündigt.

Videos 1 Min Mit Autokorso gegen Stellenabbau bei ZF Der Autozulieferer ZF will weltweit 15.000 Stellen abbauen. Viele davon auch in Diepholz. (25.06.2020) 1 Min

Gewerkschaft fürchtet "Job-Kahlschlag"

Die Gewerkschaft wertet die aktuellen Signale aus der ZF-Unternehmensführung in Friedrichshafen am Bodensee als Vorboten für einen "Job-Kahlschlag". Das legt auch ein Schreiben der Firmenspitze nahe, das dem NDR vorliegt. Die Zahl der Arbeitsplätze werde deutlich sinken, heißt es darin. Die Zweifel wüchsen, dass der Zulieferer wie versprochen nach Alternativen für die Werke rund um den Dümmer See sucht, sagte IG-Metall-Regionssprecher Fred Hartmann. Er fürchte, dass bis zu 1.000 von 3.500 Stellen gestrichen werden könnten.

