Stand: 15.02.2021 10:17 Uhr ICE überfährt Einkaufswagen im Bahnhof Verden

Unbekannte Täter haben im Bahnhof Verden einen Einkaufswagen ins Gleis gelegt. Ein ICE ist am Sonntag darüber gefahren und hat dabei leichte Schäden an der Bugklappe davongetragen. Der ICE war auf der Fahrt von Bremen nach Hannover. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Einen weiteren Vorfall gab es nach Angaben der Bundespolizei von Montag bereits am Freitagabend in Bremen. Dort hatten Unbekannte eine Betonplatte und einen schweren Betonklotz auf die Gleise gelegt. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer (0421) 16 29 97 77 entgegen.

