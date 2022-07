Stand: 06.07.2022 06:58 Uhr IC nach Norddeich-Mole: Ab Freitag ist Neun-Euro-Ticket gültig

Ab Freitag ist die IC-Strecke zwischen Bremen und Norddeich-Mole auch mit dem Neun-Euro-Ticket befahrbar. Seit der Einführung Anfang Juni war ausgerechnet der bei vielen Touristen beliebte Abschnitt nicht Teil des Angebots. Das hatte für große Diskussionen gesorgt. Nun hätten Niedersachsens Verkehrsministerium und die Deutsche Bahn nach intensiven Verhandlungen eine entsprechende Einigung erzielt, so das Ministerium am Mittwoch.

Erst wollte die Bahn 5,2 Millionen Euro für die drei Monate vom Land, später dann 2,5 Millionen. Nun gilt das Ticket keine zwei Monate mehr, da haben sich beide Seiten geeinigt. Das Land Niedersachsen zahlt eineinhalb Millionen Euro an die Bahn. Laut Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) fehle das Geld jetzt zwar an anderer Stelle im Landeshaushalt, dennoch sei das ein guter Kompromiss so kurz vor Ferienbeginn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.07.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr