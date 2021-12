Stand: 25.12.2021 14:48 Uhr Huntlosen: Bauernhaus brennt an Heiligabend komplett nieder

In einem Bauernhaus in Huntlosen, einem Ortsteil der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg), ist am Heiligabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei brannte das Gebäude trotz eines Großeinsatzes mehrere freiwilliger Feuerwehren komplett aus und der Dachstuhl stürzte ein. Den Schaden schätzen die Beamten auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand, der Hausbewohner habe sich woanders aufgehalten. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

