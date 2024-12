Stand: 30.12.2024 20:08 Uhr Huntebrücke bei Elsfleth defekt: Autofahrer müssen Umweg nehmen

Eine defekte Brücke bei Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) hat am Montag für Probleme gesorgt. Der Verkehr auf der Bundesstraße 212 war deshalb unterbrochen, wie die Polizei dem NDR Niedersachsen bestätigte. Demnach war die Brücke hochgeklappt und ließ sich nicht mehr herunterfahren. Grund dafür sei ein technischer Defekt gewesen, so die Polizei. Weil Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die Hunte nicht über die Brücke queren konnten, mussten sie teils erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Verkehrschaos habe es aber nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst war unklar, wie lange die Reparatur dauert.

VIDEO: Wesermarsch: Verkehr staut sich an defekter Huntebrücke (1 Min)

