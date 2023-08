Hunderttausende Euro Schaden bei Bränden Stand: 27.08.2023 11:30 Uhr In der Krummhörn (Landkreis Aurich) hat am Samstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. In Rodenkirchen (Landkreis Wesermarsch) brach in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus.

Dabei wurden eine Mutter und ihr 14 Jahre alter Sohn verletzt. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung kamen die 45-jährige Frau und der Jugendliche ins Krankenhaus. Das Feuer war nach Angaben der Polizei in ihrer Wohnung ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar, Ermittlungen laufen. Alle vier Wohnungen im Haus sind laut Polizei unbewohnbar. Die Bewohnenden wurden von der Gemeinde Stadland, zu der Rodenkirchen gehört, anderweitig untergebracht. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt.

Brand in Krummhörn: 250.000 Euro Schaden

Ebenfalls hoher Schaden entstand am Samstagabend bei einem Feuer in der Gemeinde Krummhörn im Landkreis Aurich. Ein Einfamilienhaus geriet in Brand - die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Personen waren nicht im Haus, als der Brand ausbrach. Die Ursache ist auch hier unklar. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

VIDEO: Auf den Spuren des Feuers (29 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.08.2023 | 10:00 Uhr