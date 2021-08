Stand: 26.08.2021 11:19 Uhr Hundebesitzer verprügeln 55-Jährigen in Oldenburg

In Oldenburg ist am Mittwochnachmittag ein 55-Jähriger von drei Unbekannten verprügelt worden. Der Vorfall ereignete sich am Bürgerfelder Teich, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll demnach ein nicht angeleinter Hund am Bein des Mannes hochgesprungen sein, der Spaziergänger soll den Hund zur Seite geschoben haben. Daraufhin sei er von zwei Frauen und einem Mann geschlagen und geschubst worden. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2021 | 13:30 Uhr