Hund in Altkleidercontainer entsorgt: 16-Jährige rettet Welpen

Stand: 05.02.2025 15:36 Uhr

In einem Altkleidercontainer in Sillenstede im Landkreis Friesland ist am Dienstag ein Hundewelpe gefunden worden. Offenbar war das Tier in dem Container "entsorgt" worden.