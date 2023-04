Stand: 18.04.2023 18:08 Uhr Hund fährt allein Zug - wer ist der Besitzer?

Ein Hund ist am Freitagabend allein in einem Regionalexpress zwischen Hannover und Bremen unterwegs gewesen und durch den Zug geirrt. Wie die Polizei mitteilte, nahm sich ein besorgter Fahrgast des Tieres an, nachdem sich im Zug kein Halter gemeldet hatte. Nach Ankunft in Bremen wurde der hellbraune Mischlingsrüde an die Bundespolizei übergeben, die den Hund ins Tierheim Bremen-Findorff brachte. Nun werden Halterin oder Halter gesucht. Es sei nicht auszuschließen, dass der Hund an einem der Bahnhöfe zwischen Hannover und Bremen allein in den Zug gestiegen ist. Es ist ebenso möglich, dass sein Halter einen Bahnhof zwischen Bremen und Norddeich als Reiseziel hatte, so die Polizei.

Wer Hinweise zur Herkunft des Hundes machen kann, sollte das Tierheim in Bremen unter der Nummer (0421) 35 11 33 kontaktieren.

