Stand: 27.02.2024 06:53 Uhr Huhn "Elsa" löst Polizeieinsatz in Westerstede aus

Ein entlaufenes Huhn hat am Sonntagabend in Westerstede im Landkreis Ammerland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten laute Schreie - mutmaßlich nach einer Frau - gehört und wählten den Notruf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vor Ort konnten die Beamten jedoch niemanden in Not finden. Also entschieden sie sich, die Anwohnerinnen und Anwohner zu befragen. Dabei trafen sie auch auf einen jungen Mann, der erzählte, dass er das Haus seiner Eltern hüte und ihm in der Nacht Huhn "Elsa" entlaufen sei. Damit sie wieder zurückkommt, habe er laut ihren Namen gerufen. Die Anwohner hatten die Schreie des jungen Mannes also laut Polizei fehlinterpretiert. Huhn "Elsa" war beim Eintreffen der Polizei bereits unverletzt nach Hause zurückgekehrt.

