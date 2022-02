Stand: 08.02.2022 17:04 Uhr Hude: Zwei Autos krachen in Apothekenfront

Eine 87-jährige Frau hat am Dienstagvormittag in Hude (Landkreis Oldenburg) einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau übersah den sich ihr nähernden Wagen eines 72-jährigen Autofahrers, als sie von einem Privatgrundstück auf eine Straße auffuhr. Durch den darauffolgenden Zusammenstoß wurden beide Autos gegen die Außenfassade einer Apotheke geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Autos und der Fassade der Apotheke entstand ein erheblicher Schaden. Die Polizei schätzt diesen auf 25.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.02.2022 | 06:30 Uhr