Stand: 20.07.2022 09:13 Uhr Hude: Trecker prallt mit frei laufendem Hund zusammen

In Hude im Landkreis Oldenburg hat ein Trecker mit Anhänger einen frei laufenden Hund überrollt. Der 29 Jahre alte Fahrer hatte laut Polizei noch stark gebremst, als der Hund auf die Straße lief. Ein Zusammenstoß sei aber nicht mehr zu verhindern gewesen. Das landwirtschaftliche Gespann kippte bei dem Unfall am Dienstagabend auf die Seite und verlor 30 Strohballen. Der 29 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Hund starb. Ob der Halter in der Nähe war, war zunächst unklar.

