Stand: 19.01.2020 17:11 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Hubschrauber zieht Wurmsammler aus dem Watt

Ein 53 Jahre alter Mann hat am Sonntag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte bei Wangerland (Landkreis Friesland) gesorgt. Der 53-Jährige war auf der Suche nach Wattwürmern so tief im Boden eingesunken, dass er sich selbst nicht mehr befreien konnte. Weil auch ein Bekannter, mit dem er unterwegs war, dem Mann nicht helfen konnte, alarmierten beide die Rettungskräfte. Neben Polizei, DLRG und Feuerwehr eilte auch ein Rettungshubschrauber herbei - über dessen Seilwinde der bis zu den Oberschenkeln im Schlick steckende Mann schließlich befreit werden konnte. Der 53-Jährige wurde im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz 22.05.2017 14:45 Uhr Autor/in: Manuel Gehrke Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen.







3,08 bei 212 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.01.2020 | 18:00 Uhr