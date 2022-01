Stand: 16.01.2022 10:07 Uhr Holtriem: Feuer zerstört Doppelhaushälfte

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Holtriem (Landkreis Wittmund) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers brach das Feuer in der Nacht zu Sonntag vermutlich in einem Carport aus und griff dann auf das Haus über. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Doppelhaushälfte demnach bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die andere Gebäudeseite verhindern. Zwei Bewohner des Hauses brachten sich eigenständig in Sicherheit, verletzt wurde niemand. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

