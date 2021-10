Stand: 24.10.2021 11:41 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Doppelhaushälfte in Garrel

In Garrel (Landkreis Cloppenburg) ist am Sonntagmorgen ein Haus durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Der Brand war laut Polizeiangaben gegen 5.30 Uhr in einer Garage ausgebrochen und hatte dann auf die angrenzende Doppelhaushälfte übergegriffen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Passanten hatten die Personen im Haus den Angaben zufolge auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die Bewohnenden wurden von Mitarbeitenden der Notfallseelsorge betreut. Das Haus ist nach Abschluss der Löscharbeiten zunächst nicht bewohnbar, wie es hieß.

VIDEO: Garrel: Doppelhaushälfte ausgebrannt (1 Min)

