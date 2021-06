Stand: 24.06.2021 08:08 Uhr Hoher Schaden bei Stallbrand in Friesoythe

In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am frühen Donnerstagmorgen ein leer stehender Stall mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entstand dabei nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 600.000 Euro. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise habe ein technischer Defekt in der Photovoltaikanlage das Feuer ausgelöst, so die Sprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.06.2021 | 08:30 Uhr