Hoher Schaden bei Lagerhallenbrand in Blender

Ein Feuer in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gehöfts in der Samtgemeinde Thedinghausen (Landkreis Verden) hat einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Halle in der Gemeinde Blender in der Nacht zu Sonntag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. In der Halle lagerten Heu- und Strohballen sowie landwirtschaftliche Geräte, das Dach war mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Laut Polizei brannte die Halle komplett nieder.

