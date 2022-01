Stand: 20.01.2022 07:31 Uhr Hoher Schaden bei Brand eines Doppelhauses in Cloppenburg

Beim Brand eines Doppelhauses in Cloppenburg ist am Mittwochabend ein geschätzter Schaden von 650.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Einsatzkräfte niemand. Die Bewohner der beiden Doppelhaushälften und zweier umliegender Häuser wurden in Sicherheit gebracht. Aus zunächst unbekannter Ursachen waren ein Schuppen und ein Carport in Brand geraten. Die Flammen schlugen auf das angrenzende Doppelhaus über und setzten den Dachstuhl in Brand.

VIDEO: Cloppenburg: Doppelhaus brennt (1 Min)

