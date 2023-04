Hohe Durchfallquote bei Lokführern - Lies will leichtere Prüfung Stand: 03.04.2023 12:32 Uhr Bei der Nordwestbahn fehlen Lokführer - unter anderem, weil die Hälfte der Absolventen des aktuellen Jahrgangs die Prüfung nicht bestanden hat. Niedersachsens Verkehrsminister will jetzt gegensteuern.

Nach Ansicht von Olaf Lies (SPD) müsse die Prüfung für Lokführerinnen und Lokführern so niedrigschwellig wie möglich sein. Im Besonderen mahnt Lies an, dass die Nordwestbahn sehr kurzfristig über das Problem informiert habe. Die Nordwestbahn erklärte, dass die Durchfallquote noch nie so hoch wie jetzt gewesen sei. Dabei seien die Prüfungsanforderungen nicht verschärft worden.

Zugausfälle betreffen Pendler und Urlauber

Wegen des jetzt fehlenden Nachwuchses kann das private Bahnunternehmen im April nicht alle Strecken bedienen. In Niedersachsen betrifft das zwei Verbindungen: Ab sofort verkehren zwischen Verden und Rotenburg, wo vor allem Pendler die Nordwestbahn nutzen, drei Wochen lang Busse statt Züge. Diese sollen nach Angaben der Nordwestbahn allerdings fast genauso schnell unterwegs sein. Nach Ostern ist auch die Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven betroffen. Die Verbindung, die gerade über die Feiertage viele Urlauber auf dem Weg zu ihren Ferienzielen an der Küste nutzen, wird dann teilweise von Ersatzbussen bedient.

Wann fahren die Züge - und bis wohin?

Urlauber müssen sich auf weniger Platz in den noch fahrenden Zügen der Deutschen Bahn und auf geänderte Abfahrtszeiten einstellen. Reisende sollten sich im Vorfeld erkundigen, wie sie dann an die Küste und zu den Fährhäfen reisen können und wie sie wieder wegkommen. Der Nordwestbahn sei wegen des Lokführermangels nichts anderes übrig geblieben, als den Fahrplan auszudünnen, sagte ein Sprecher.

Geld für ausgefallene Fahrten soll einbehalten werden

Minister Lies zeigte sich verärgert über die Zugausfälle. Die Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven sei schon seit Jahren von Einschränkungen betroffen, sagte der SPD-Politiker. "Es ist absolut inakzeptabel, dass es jetzt schon wieder diese Strecke trifft." Das Unternehmen erhält von der Landesnahverkehrsgesellschaft Geld für jede Zugfahrt. Für ausgefallene Fahrten soll dies nun einbehalten werden. "In welchem Umfang, prüfen wir derzeit", sagte der Verkehrsminister. Wenn künftig Strecken neu ausgeschrieben werden, sollen strengere Sanktionen festgelegt werden. Die Durchfallquote bei den Prüfungen sei generell hoch und die 50-Prozent-Quote nicht ungewöhnlich. Unternehmen müssten entsprechend versuchen, so viele wie möglich auszubilden, um am Ende trotzdem genügend Personal zu haben.

ProBahn: Pendler müssen früher losfahren

Malte Diehl vom Fahrgastverband ProBahn versteht zwar, dass bei der Nordwestbahn, so wie in vielen anderen Bereichen, Fachkräfte fehlen. Er kritisiert aber den Einsatz von Ersatzbussen. Vor allem die Berufspendler zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg müssten dann täglich eine halbe Stunde früher losfahren und kämen eine halbe Stunde später zurück als sonst.

Lokalpolitiker sind unglücklich über Busverkehr

Rotenburgs Bürgermeister Torsten Oestmann (parteilos) betonte, Busse könnten die umweltfreundlichen, zuverlässigen Züge auf der Strecke zwischen Rotenburg und Verden niemals ersetzen. Auch der Vertreter des Verdener Bürgermeisters ist nicht glücklich über die Ersatzbusse, da sie länger für die Strecke bräuchten als die Züge.

